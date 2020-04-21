البرلماني بلمداح ينشر صور دفن أوّل جزائري ضحية كورونا في إيطاليا

الوطني
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البرلماني بلمداح ينشر صور دفن أوّل جزائري ضحية كورونا في إيطاليا
بقلم م .فيصل

نشر النائب البرلماني عن الجالية نورالدين بلمداح عبر موقعه على الفيسبوك صور مراسيم دفن أول جزائري ضحية وباء كورونا في إيطاليا.

وكتب بلمداح “صور من جنازة الحاج إبراهيم غمري (سطيف-الجزائر)، أول جزائري ضحية وباء الكرونا في إيطاليا اللهم اكتبه عندك من الشهداء.”

كما قدم النائب “تعازينا لأسرته الكريمة وأصدقائه جميعا. إنا لله وإنا اليه راجعون. ”

وأضاف بلمداح “وكنائب عن الجالية أريد توجيه التحية لشيخنا الإمام عبدالله ولصديقي بوبكر قدودة وللقنصل العام  للجزائر بميلانو الذي كان حاضرا في الجنازة”

وإختتم نورالدين بلمداح” مع العلم أن القنصلية هي من تكفلت بمصاريف دفن الجثمان “.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=809267

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