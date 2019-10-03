 البرلماني طليبة يتغيّب عن جلسة التحقيق معه بمحكمة سيدي امحمد

إنتهت منذ دقائق، ساعات الدوام الرسمي، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، دون أن يمتثل البرلماني بهاء الدين طليبة للاستدعاء الذي وجه له.

وقد تغيب البرلماني المثير للجدل بهاء الدين طليبة، عن الحضور أمام قاضي التحقيق، لسماع أقواله حول وقائع منسوبة إليه.

وكان مبنى المحكمة، قد شهد منذ ساعات الصباح الأولى، أجواء غير عادية، سواء من جانب الحضور لممثلي وسائل الإعلام أو من حيث التواجد الأمني.

وشوهد توافد مكثف لممثلي وسائل الإعلام اليوم، بخلاف باقي الأيام، حيث كان الجميع يترصد وينتظر وصول البرلماني طليبة في أي لحظة.

وبعيدا بخطوات عن الصحافيين، كان رجال الأمن يعملون على التواجد بكل المداخل المؤدية إلى مبنى المحكمة، والانتشار حول مقر المحكمة، تحسبا لأي طارئ.

ويقول المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء الجزائر عبد الرحمان بن عيشة، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق طليبة، بسبب تخلفه عن الحضور.

وتوقع المحامي أن يصدر قاضي التحقيق، في وقت لاحق، أمرا بضبط وإحضار طليبة تنفذه الضبطية القضائية، إن كان متواجدا بأرض الوطن.

أما إن ثبت أنه فر إلى الخارج، فإن قاضي التحقيق سيُصدر بحقه أمرا دوليا بالقبض عليه.

وكانت أنباء لم تتأكد بعد، قد تحدثت قبل أيام، عن اختفاء طليبة، وشن حملة بحث عنه، استهدفت كل مقرات عمله وإقاماته ومشاريعه.

فيما راحت أنباء أخرى تتحدث عن تمكن طليبة من مغادرة البلاد نحو أوروبا مرورا بتونس، التي دخلها “حراقا” عبر الحدود البرية.