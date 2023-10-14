البرلمان: أغلب المدارس الخاصة عبارة عن فيلات والفناء بالطابق الأخير

قالت لجنة التربية والتعليم بالغرفة السفلى للبرلمان، بأن أغلب المدارس الخاصة عبارة عن فيلات سكنية، تم تحويلها إلى مدراس خاصة تفتقد لشروط المطابقة ما يشكل خطرا على صحة وأمن التلاميذ.

وكشف بن شريف حليم، بصفته عضوا باللجنة، في تصريح خص به “النهار أنلاين” اليوم السبت، عن دفتر شروط جديد وقوانين جديدة ستنظم كيفية إنشاء المدارس الخاصة، بعد تجميد الاعتماد من طرف الوزارة الوصية منذ حوالي سبعة أشهر.

وقال المتحدث إن أغلب المدارس قيد النشاط حاليا عبارة في الأصل عن فيلات غير قابلة لأن تحتضن نشاط التدريس، مضيفا أن أغلبها يحوز على فناء بالطابق الثالث لها وهو ما يشكل خطرا خاصة فئة المتمدرسين بالصف الابتدائي.

ودعا بن شريف مفتشي وزارة التربية الى تكثيف زياراتهم وتحقيقاتهم حول ممارسات هذه المدارس ومعاقبة كل من تسول نفسه عدم احترام المنهج التربوي الوطني، قبل أن يشير إلى أن أغلب الفئات التي تلجأ إلى القطاع الخاص لتدريس أبنائها، هي من الطبقة المتوسطة وما فوق الذين يفضلون المنهج التربوي الفرنسي على حساب الوطني، لضمان مستقبلهم بفرنسا.

الوزير هو المخول الوحيد للإشراف على إنجاز مؤسسات تربوية مستقبلا

إلى ذلك، وبشأن ظاهرة الاكتظاظ التي تعم عديد المدارس حتى بالعاصمة، رد المتحدث قائلا “المعلومات التي بحوزتنا تكشف عن تسجيل حالة اكتظاظ على مستوى ولاية المدية والجزائر غرب على مستوى العاصمة، لكن المشكل هذا سيحل لاحقا بموجب المادة رقم 21 التي تضمنتها المذكرة التصحيحية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تؤكد على أهمية المسؤول الأول على القطاع على المشاريع التربوية مستقبلا وصرف المستحقات للشركات المنجزة شأنه شأن كافات القطاعات الأخرى”.