البرلمان الألماني يسحب الثقة من المستشار أولاف شولتس

سحب البرلمان الألماني، الإثنين، الثقة من المستشار أولاف شولتس، مما يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة مبكرة في 23 فيفري القادم.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلنت رئيسة البرلمان بيربل باس، المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن 207 نواب صوَّتوا لصالح شولتس. فيما صوت 394 نائباً ضده، وامتنع 116 نائباً عن التصويت.

وكما كان متوقعا، لم يتمكن المستشار، من تحقيق الأغلبية اللازمة المتمثلة في الحصول على تأييد 367 نائباً على الأقل.

وبعد قرار سحب الثقة، توجه شولتس، إلى القصر الرئاسي حيث اقترح على الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان.

وسيكون أمام الرئيس مهلة 21 يوماً لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اقتراح شولتس، وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.