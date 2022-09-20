البرلمان الأوروبي: قدرات الجزائر ستمكنها من لعب دور رئيسيي في التقارب بين أوروبا وإفريقيا

استقبل اليوم الثلاثاء، وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، وفدا برلمانيا عن البرلمان الأوروبي. بقيادة النائب الأوروبي أندريا كوزولينو.

ويندرج هذا اللقاء في إطار انعقاد الدورة الأولى العادية للجنة البرلمانية المشتركة بين المجلس الشعبي الوطني والبرلمان الأوروبي. إذ تم تبادل وجهات النظر والرؤى في العديد من مجالات التعاون. خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك في مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

في تدخله خلال اللقاء، قدم الوزير تصورًا شاملا عن التوجه الاقتصادي الجديد القائم على تشجيع المقاولاتية وحاملي المشاريع المبتكرة.

كما دعا إلى ضرورة تبني مقاربة براغماتية من خلال برنامج تعاون مع مختلف الهيئات الأوروبية المختصة. وكذا تشجيع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر خاصة في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي. نظرًا لوجود تدابير جديدة للحكومة فيما يخص استقطاب رؤوس أموال أجنبية.

ومن جانبه، أشاد الوفد الأوروبي بالإمكانيات الكبيرة التي تحوزها الجزائر في جميع المجالات. والتي تمكنها من لعب دور إقليمي ورئيسيي في التقارب بين القارة الأوروبية والإفريقية.

وفي الأخير، اتفق الطرفان على ضرورة تنظيم جلسات عمل في القريب العاجل من أجل ضبط برنامج تعاون في مجالات المقاولاتية واقتصاد المعرفة.