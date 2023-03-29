البرلمان الأوروبي يتخذ قرارا جديدا بشأن الحراڤة

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح تشديد إجراءات فحص المهاجرين غير الشرعيين. وإجراءات لجوء أسرع حيث أعطوا الضوء الأخضر الأول لإصلاح إدارة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وتم تبني الموقف بشأن قواعد الفُحص على حدود الاتحاد الأوروبي وإجراءات اللجوء يوم أمس ، 28 مارس. من قبل لجنة الحريات المدنية ومن المتوقع أن تصبح القواعد المحدثة سارية قريبًا ، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.

أيد أعضاء البرلمان الأوروبي اللائحة الجديدة الخاصة بالفحص على حدود الاتحاد الأوروبي. والوصول إلى المعلومات المتعلقة بإدانات رعايا الدول الثالثة بأغلبية 41 صوتًا، و 17 صوتًا ضدها، وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت.

ووفقًا للبرلمان الأوروبي، سيتم تطبيق قواعد الفحص الجديدة على جميع أولئك الذين لا يستوفون شروط دخول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستنطبق قواعد الفحص الجديدة أيضًا على الأشخاص الذين يدخلون الكتلة بشكل غير قانوني. أو ينزلون بعد عملية الإنقاذ. وكذلك على أولئك الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية عند نقطة عبور حدودية لأي دولة عضو.

“مع إجراء الفحص الجديد ، سيتم تسجيل كل شخص يدخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي. ويخضع لفحص الهوية والأمان وفحص نقاط الضعف.

وبهذه الطريقة، يمكننا التأكد من أن لدينا دائمًا فكرة جيدة عن من يدخل الاتحاد الأوروبي. “قال Bigit Sippel بعد التصويت.

بعد المصادقة على القاعدة الجديدة ، قال أعضاء البرلمان الأوروبي. إنّ إجراء الفرز يجب ألا يستغرق أكثر من خمسة أيام. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه خلال الأزمات يمكن تمديدها إلى عشرة أيام.

يجب أن يشمل إجراء الفحص تحديد الهوية والفحوصات الأمنية وأخذ البصمات والضعف والتقييم الصحي الأولي. وينتهي بنموذج استخلاص المعلومات. بناءً على المعلومات التي تم جمعها، ستتمكن السلطات بعد ذلك من اختيار الإجراء المناسب للعودة أو الحماية الدولية.

إجراءات فعالة..

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، قام أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا بتحديث تفويضهم التفاوضي. فيما يتعلق بإجراءات اللجوء عبر الحدود ، بأغلبية 38 صوتًا ، مقابل 21 صوتًا ، وامتناع ستة أعضاء عن التصويت.

ودعوا إلى إجراءات فعالة للتأكد من أن جميع من يحتاجون إلى الحماية يمكنهم الوصول بسرعة إلى وضع اللاجئ. بينما يحصل غير المؤهلين على قرار سريع وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

يقدم الاقتراح الذي وافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي إمكانية إجراءات أسرع وكذلك مبسطة لطلبات اللجوء. فور فحصها لجميع الجنسيات، بما في ذلك أولئك الذين لديهم معدلات اعتراف منخفضة.

وفقًا لأعضاء البرلمان الأوروبي، يجب الانتهاء من إجراءات اللجوء على الحدود في غضون 12 أسبوعًا، بما في ذلك الاستئناف.

وقال نفس الشيء إنه في حالة رفض مطالبة ، يجب أن يكون هناك إجراء عودة تصل مدته إلى 12 شهرًا.

كما شدد على أن الأشخاص الذين يعانون من مخاوف طبية ، والأطفال دون سن 12 عامًا وعائلاتهم. والقصر غير المصحوبين يجب أن يخضعوا دائمًا للإجراء العادي. للجوء.

“أثناء تقييم طلب اللجوء أو معالجة إجراءات العودة، يجب استيعاب مقدم الطلب من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويمكن احتجازه. ومع ذلك، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي يريدون أن تكون الأولوية لبدائل الاحتجاز وإجراءات أقل صرامة ، “صرح البرلمان الأوروبي.

كما قالت السلطات، إنّ على الدول الأعضاء أن تُنشئ آليات مراقبة مستقلة. وأن ترفض إعادة أولئك الذين يواجهون خطر التعرض لسوء المعاملة أو الاضطهاد إلى بلدانهم الأصلية.