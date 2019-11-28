البرلمان الأوروبي يدين التضييق وانتهاك الحريات الأساسية في الجزائر

نظم البرلمان الأوربي اليوم جلسة لمناقشة وضعية حقوق الإنسان وحريات التعبير في ثلاث دول من بينها الجزائر .

وفي تدخلاتهم خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر عبر نواب البرلمان الاوربي عن قلقهم من التضييقات الممارسة في حق النشطاء السياسيين و المدنيين واعتقال عدد كبير منهم.

وأدان النواب المتدخلون ماوصفوه الإعتقالات التي تطال النشطاء فضلا عن التضييق الممارس ضد الصحفيين والنقابيين والطلبة والمحاميين.

كما دعا النواب أيضا إلى وقف كل أشكال الممارسات التعسفية ضد نشطاء الحراك والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وتناول النواب خلال تدخلاتهم ماوصفوه بالتضييق على الأقليات الدينية وخاصة المسيحية بالإضافة إلى الطائفة الأحمدية و باقي الأقليات الأخرى.

وحسب البيان الختامي لجلسة مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر دعا البرلمان الأوروبي إلى ضرورة وقف المتابعات القضائية التي تعمد إليها السلطة الجزائرية في حق كل النشطاء السلميين في الجزائر ورفع التضييق عن الحريات الاساسية.