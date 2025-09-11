البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين

صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بـ 305 أصوات مقابل 151.

القرار ورغم أنه غير ملزم لدول الاتحاد الأوروبي إلا أنه يحمل دلالات سياسية قوية، تشير إلى هزيمة دبلوماسية تلقاها الاحتلال الصهيوني بسبب استمرار عدوانه على غزة.

وأعرب البرلمان عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة. كما أدان بشدة عرقلة الكيان الصهيوني للمساعدات الإنسانية التي قال إنها تتسبب بالمجاعة في شمال غزة.

ودعا البرلمان إلى فتح المعابر الحدودية جميعها ذات الصلة بشكل فوري. مطالبا بإعادة تفويض وتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” .