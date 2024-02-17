البرلمان الأوروبي يطالب “الفيفا” بطرد الكيان الصهيوني من منافسات كرة القدم

وجّه أعضاء من البرلمان الأوروبي، طلبا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”،من أجل طرد الكيان الصهيوني من منافسات كرة القدم.

طالب مجموعة من أعضاء البرلماني الأوروبي، بضرورة طرد الكيان الصهيوني، وحرمانه من المشاركة في منافسات كرة القدم.

ونقل موقع “اليوم السابع” بيان، أصدره أعضاء البرلمان الأوروبي، موجه لـ”الفيفا”، و”اليويفا”، من أجل طرد الكيان الصهيوني، من مختلف بطولات كرة القدم.

ويأتي هذا بسبب المجازر، والابادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال، في حق الشعب الفلسطيني، في مختلف الأراضي المحتلة.