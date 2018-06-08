البرلمان الأوروبي يطرد صاحبة الفيديو المسيء لبوتفليقة من مبناه ويمنعها من دخوله

قرّر البرلمان الأوروبي، تعليق دخول صاحبة الفيديو المسيء لرئيس الجمهورية، إلى مبناه لغاية تفسيرها ممارساتها غير المسؤولة أمام لجنة مدعوة للبت في اعتمادها”.

وحسب بيان للسفارة أصدرته سفارة الجزائر ببروكسل، فإن رئيس ديوان رئيس البرلمان الأوروبي دييغو كانغا فانو.

أكد لسفير الجزائر أن مصالحه أجرت “تحقيق داخلي” لأجل معرفة الظروف التي تم فيها تصوير الفيديو”.

وأوضح ذات المصدر، أن المديرية العامة للاتصال للبرلمان الأوروبي قرّرت أيضا يوم 6جوان، وكتدبير مؤقت تعليق دخول حداد-لوفيفر.

لاستديوهات التسجيل للمؤسسة الأوروبية “إلى غاية أن تفسّر ممارساتها غير المسؤولة أمام لجنة مدعوة للبت في اعتمادها”.

ويُبرز ذات المصدر أن ” العناصر الأولية للتحقيق بيّنت أن حداد-لوفيفر انتهكت عمدا القواعد الداخلية للمؤسسة.

واستغلت ثقة القائمين على استديو التلفزيون بالبرلمان الأوروبي بإخفائها نواياها السيئة”.

وحسب سفارة الجزائر ببروكسيل، قامت المديرية العامة للاتصال للبرلمان الأوروبي عقب التحقيق بتوجيه ” رسالة إنذار” لحداد-لوفيفر.

ومن جهته “سجل بارتياح” سفير الجزائر ببروكسيل هذه الشروحات والتدابير التي اتخذت بغرض ” وضع حد لهذه المناورة المغرضة”.

وبأمر من وزير الشؤون الخارجية، قام سفير الجزائر ببروكسيل عمار بلاني “بإجراء عاجل” لدى رئيس ديوان البرلمان الأوروبي دييغو كانغا فانو.

لأجل طلب شروحات و توضيحات حول الاستخدام الاحتيالي من طرف مراسلة القناة الفضائية ” الحوار- تيفي”.

لمرافق البرلمان لأجل تسجيل شريط فيديو مسيء لكرامة و لرموز المؤسسات الجزائرية.