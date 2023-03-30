البرلمان الأوروبي يعلن عن تسهيلات جديدة للراغبين في الهجرة

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الحريات المدنية (LIBE) لصالح مسودة النص. الذي يتوقع تغييرات في توجيه 2003 في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل لوضع المقيم. مما يسهل على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على الإقامة.

على الرغم من امتناع 16 عن التصويت، و 13 صوتًا ضده، فقد تم اعتماد التقرير بأغلبية 36 صوتًا مؤيدًا. ومن المتوقع اتخاذ قرار بفتح مفاوضات مع وزراء الاتحاد الأوروبي بشأن الشكل النهائي للقانون. خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي القادمة جلسة أفريل.

وفقًا لبيان صادر عن لجنة LIBE عقب اجتماع 28 مارس، فإن التغييرات المتوقعة. ستسهل على المقيمين الأجانب في الكتلة الانتقال من دولة إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويوضح البيان أنه “بموجب القواعد الجديدة ، سيتمكن حاملو وضع الإقامة الطويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي. من الانتقال إلى دولة عضو ثانية لأغراض العمل أو الدراسة. دون متطلبات إضافية (مثل فحوصات سوق العمل أو متطلبات الاندماج)”.

في الوقت نفسه، تشير إلى أنه إذا تمت الموافقة على التغييرات الجديدة. فسيتم تقصير الفترة التي يجب أن يكون الشخص فيها مقيمًا بشكل قانوني في دولة عضو. من أجل الحصول على وضع الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل من خمس إلى ثلاث سنوات فقط.

وأظهرت لجنة LIBE أيضًا دعمها لخطط تضمين فترات الإقامة القانونية في دول أعضاء مختلفة. بالإضافة إلى مراعاة الوقت الذي يقضيه الاتحاد الأوروبي لأغراض مثل العمل الموسمي. أو فترات الدراسة أو التدريب المهني ، وحتى مؤقتًا. الحماية ، عند حساب فترة الإقامة الكاملة لأي شخص في الاتحاد الأوروبي.

التبسيطات الأخرى التي نص عليها مشروع القانون هي كما يلي:

-معالجة طلبات الإقامة طويلة الأمد في غضون 60 يومًا على الأكثر

-يجب تقديم دورات لغة مجانية لأولئك الذين يطلب منهم التحدث بلغة تصل إلى مستوى A2

-يجب تبسيط وتوضيح معايير الموارد الكافية والتأمين الصحي

-يجب منح وضع الإقامة التلقائي طويل الأمد للأطفال المعالين من الأشخاص الحاصلين بالفعل على مثل هذا التصريح

وتعليقًا على اعتماد النص ، قال المقرر الألماني داميان بوسيلاجر إن الشيخوخة السريعة لسكان أوروبا. أدت إلى نقص في المهارات، وبالتالي قد تؤثر قريبًا على النمو الاقتصادي للكتلة.

لجذب العمال الموهوبين والاحتفاظ بهم بشكل أفضل على جميع مستويات المهارة. تم اقتراح وضع مقيم طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي مع الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء أوروبا للعمل أو الدراسة.

وسيسمح هذا الحق للمهاجرين بالسفر والبحث عن فرص عبر أوروبا وسد النقص في اليد العاملة عند الحاجة.

كما تم اقتراح جعل التصريح أكثر سهولة من خلال تقليص سنوات الإقامة المطلوبة من خمس إلى ثلاث سنوات.

الفئة الوحيدة المستبعدة من الاستفادة من التسهيلات التي تنشأ عن القانون المعدل بشأن وضع المقيم طويل الأجل. في الاتحاد الأوروبي هم أولئك الذين يحملون تصريح إقامة فقط على أساس مخطط استثماري في أي من الدول الأعضاء.

الآن ، إذا دعم برلمان الاتحاد الأوروبي التغييرات في الجلسة العامة المقرر عقدها خلال 17 و 20 أفريل. فقد تبدأ المحادثات من أجل الاعتماد النهائي للقانون المحدث بمجرد أن يتبنى المجلس موقفه التفاوضي الخاص.