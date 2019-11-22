البرلمان الأوروبي يناقش أوضاع الجزائر الأسبوع المقبل

سيجري الأسبوع المقبل في البرلمان الأوروبي، بستراسبورغ، نقاش حول الوضع السياسي في الجزائر.

وشجب عضو البرلمان الأوروبي، فرنسي الجنسية، في تغريدة على تويتر، صمت البرلمان، الأوروبي عن المثالية التي طبعت الحراك الجزائري.

وأضاف في التقرير الذي سيعرضه على الاتحاد الأوروبي “أحيي الحراك الجزائري المثالي، والذي لم يعرف مناوشات، وسيغير حتما منطقة المتوسط”.

وتحدث البرلماني الفرنسي عن خروج ملايين الجزائريين الى الشارع من أجل الديمقراطية والعدالة والحرية.

وحسب رافائيل غلوكسمان ، يرى أعضاء البرلمان الأوروبي ، الجزائر قطب الاستقرار في المنطقة ، وواحدة من أهم شركاء الطاقة في الدول الأوروبية.

واتهم رافائيل غلوكسمان لوبيات بعرقلة مصالح الدولة، والنقاش، قصد إيجاد حلول حول الوضع في الجزائر.

وأكد في ذات التغريدة ” سيكون هناك نقاش حول الجزائر وقرار طارئ الأسبوع المقبل في ستراسبورغ”.