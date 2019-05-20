البرلمان الإفريقي يؤكّد أن الجزائر بلد نموذجي في حسن معاملة وضيافة اللاجئين

إشادة البرلمان الإفريقي يُعد صفعة في وجه المساومين بقضية اللاجئين في الجزائر

أشاد البرلمان الإفريقي بالجزائر وذلك بصفتها أحد البلدان النموذجية من حيث المعاملة والضيافة التي تخص بهما اللاجئين وسط مجتمعاتها.

داعيا البلدان الإفريقية في نفس الوقت الأخرى إلى التنافس فيهذه الممارسات الجيدة.

وجاءت هذه الإشادة خلال انعقاد الدورة العادية الثانية للفترة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند “جنوب إفريقيا”

من 6 إلى 17 ماي2019 والذي اختتم أشغاله بالمصادقة على لائحة حول شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2019.

وهو سنة اللاجئين والمهجرين و الأشخاص المرحلين داخليا: نحو حلول مستدامة للتنقل القصري في إفريقيا”.

وهكذا، دعا البرلمان الإفريقي الاتحاد الإفريقي إلى مساعدة الأطراف المتنازعة في إفريقيا على تسوية خلافاتها لتمكين اللاجئين من

الرجوع إلى أوطانهم و وضع أنظمة إنذار مبكر فعالة للوقاية من نشوب نزاعات جديدة”.

والتزم البرلمان الإفريقي بإيفاد بعثات إعلامية إلى مخيمات اللاجئين عبر القارة بهدف ضمان المتابعة المستمرة لوضعيتهم وضمان حماية أفضل لهم.