البرلمان الإفريقي يدين التدخل بشؤون الجزائر: لا وصاية ممن كان سبب تخلفنا

أكد برلمان عموم إفريقيا تضامنه مع البرلمان الجزائري في إدانته لموقف البرلمان الأوروبي المدفوع بنزعة استعمارية جديدة ومكشوفة.

وحسب البيان الذي نشره مجلس الامة، دعا برلمان عموم إفريقيا لتضامن برلماني إفريقي في وجه كل تدخل بشؤون البلدان الافريقية.

وسجل أن البرلمان الأوروبي دأب لإصدار لوائح مريبة حول وضع حقوق الانسان في البلدان الافريقية بسلوك استعلائي أبوي تدخلي مفضوح.

ودعا برلمان عموم إفريقيا البرلمان الأوروبي إلى مراجعة مقاربته في التعاطي مع الشؤون الافريقية.

ودعا للتسليم بأن البلدان الافريقية تسير بخطى أكيدة نحو تطوير نظمها بما يخدم شعوبها ويعجل باستقلالها التام ويؤسس لنظم ديمقراطية.

وهذا وفق مسار صحيح يراعي خصوصياتها، بعيدا عن كل وصاية وأبوية من قوى كانت ولاتزال سبب تخلف القارة والمعوق الأساسي أمام تقدمها.

وخلص بيان برلمان عموم إفريقيا بدعوة البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم بين المؤسستين.

والتي نصت على وجه الخصوص على الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الافريقية.