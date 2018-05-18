البرلمان الإفريقي يرفض نقل “السفارة الأميركية” للقدس المحتلة

اعتمد برلمان عموم إفريقيا نص بيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول فلسطين.

والذي أكد أن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس سيزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويعقد الحل الدائم للصراع.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لأعمال الدورة العادية السادسة التي اختتمت اليوم، بجنوب إفريقيا.

وذلك تضامنا مع شعبنا الفلسطيني ورفضا لنقل “السفارة الأميركية” إلى القدس.

وأعرب البيان عن قلقه البالغ للوضع السائد في الأراضي الفلسطينية، وأدان بشدة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة بشكل غير متناسب.

وأكد تضامن الاتحاد الإفريقي مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع إلى قيام دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا لبذل جهود دولية حقيقية لإيجاد حل عادل ودائم للصراع يستند على حل الدولتين في إطار قرارات الأمم المتحدة.