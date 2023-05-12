البرلمان الإفريقي يستنكر بيان البرلمان الأوروبي بخصوص الحريات في الجزائر

ندد البرلمان الإفريقي في بيان له، اليوم الجمعة، مضمون لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير في الجزائر.

وحسب البيان، فلقد تأسف البرلمان الإفريقي للقرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات الجزائرية بمزيد من الحرية للصحافة الجزائرية.

مضيفا ان الإعلام في الجزائر يتمتع بالحرية الكاملة منذ أن انطلقت هذه البلاد في عملية ديمقراطية انطلقت منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتابع ذات البيان، أن عدد الصحف اليومية والقنوات التلفزيونية العامة والخاصة يشهد على وجود حرية الصحافة في الجزائر.

كما ادان البرلمان الأفريقي ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وجميع الدول الأفريقية.