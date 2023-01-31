البرلمان الإفريقي يشكر الرئيس تبون على دعمه القضايا الإفريقية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، رئيس البرلمان الأفريقي، فورتين شارامبيرا، الذي شارك كضيف في المؤتمر السابع عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان ان المباحثات تناولت السبل الكفيلة بتمكين البرلمان الافريقي من أداء مهامه وتقديم مساهمته في العمل الأفريقي المشترك بغية تجسيد أجندة 2063 بجميع أبعادها.

في هذا الصدد، وبعد تجديد التأكيد على ضرورة تزويد البرلمان الأفريقي بالموارد اللازمة، شدد الطرفان على أهمية حماية هذه المؤسسة من هدر الطاقات بهدف تعظيم مساهمتها وتكريس دورها في خدمة مصالح وقضايا القارة، يضيف البيان.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل لعمامرة، قال رئيس البرلمان الإفريقي، أنه تم التطرق خلال اللقاء الى سبل تعزيز التعاون ورفع التحديات خاصة تلك المتعلقة بالأمن والارهاب والمنشآت القاعدية والطاقة.

واضاف:” اغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا للجزائر لمساندتها الدائمة، ودورها التاريخي في حركات التحرر من الاستعمار في القارة الافريقية، بالإضافة الى دورها الذي تلعبه في إطار البرلمان الافريقي لضمان تداول الرئاسة لمختلف الدول الافريقية”.

وتابع: “لقد استفدنا من دعم الجزائر للقارة ونحن هنا لنشكرها على ذلك ونطلب من لعمامرة ان يبلغ رسالة شكر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على كل ما قامت به الجزائر من دعم تجاه القضايا الافريقية”.

واشار فورتين شارامبيرا الى، انه تم التطرق خلال لقائه مع الوزير لعمامرة الى عدد من المسائل الهامة المتعلقة خاصة بضرورة اعادة تنشيط البرلمان الافريقي واعطائه طاقة جديدة، حيث عطلت جائحة كورنا نشاطاته لمدة ثلاث سنوات، مشيرا الى ان هذا اللقاء كان فرصة للتحدث عن امال الشعوب الافريقية وما يمكن تحقيقه من خلال الاتحاد الافريقي.