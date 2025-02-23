البرلمان الإفريقي يشيد بدعم الرئيس تبون لأجهزة الإتحاد الإفريقي

هنأ رئيس البرلمان الإفريقي، تشيف فورتين شارمبيرا، الجزائر على انتخابها نائبا لرئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، وأشاد بالدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية لأجهزة الإتحاد الإفريقي.

وجاء ذلك، في كلمة لرئيس البرلمان الإفريقي، خلال إجتماع إنعقد يوم أمس السبت، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند (جنوب افريقيا).

ويتعلق الأمر بإجتماع مكتب البرلمان الإفريقي الموسع لمكاتب اللجان الدائمة ومكاتب المجموعات الجيوسياسية. لضبط برنامج عمل اللجان والدورة العامة للبرلمان الافريقي، وكذا مشروع الميزانية للعام 2025.

وفي كلمته الافتتاحية، هنئ تشيف فورتين شارمبيرا، رئيس البرلمان الإفريقي، الجزائر بعد النجاح الذي حققته في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمنتدى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. المنعقدة بأديس-أبابا عاصمة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. بعد إنتخاب سلمى مليكة حدادي، نائبا لرئيس المفوضية بالإتحاد الإفريقي.

كما أشاد بالدور الذي تنوط به الجزائر في حشد الدعم المادي لأجهزة الإتحاد الإفريقي. تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويعقد البرلمان الإفريقي دورته تحت شعار الإتحاد الإفريقي للعام 2025 بعنوان “العدالة للأفارقة وللأشخاص من الأصول، الأفريقية من خلال التعويضات”. وذلك في الفترة الممتدة مابين 18 و28 فيفري 2025 بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا.