البرلمان الإفريقي يندد بتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر

ندد البرلمان الافريقي بتدخل البرلمان الاوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.

وقال البرلمان الافريقي في البيان الختامي للمؤتمر الـ 42 لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد الافريقي بجيبوتي، أن يتضامن مع الجزائر، معبرا عن ثقته بأن الإنتخابات الرئاسية هي التي ستخرج الجزائر من الأزمة.

وطلب البيان البرلمان الأوربي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، واحترام إرادة الجزائريين في حل مشاكلهم بينهم.

كما طالب البرلمان الاوروبي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الافريقة عموما.

شارك وفد برلماني مشترك عن غرفتي البرلمان في أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجنة التنفيذية والمؤتمر الثاني والأربعون للاتحاد البرلماني الإفريقي، في الفترة ما بين 25 و 29 نوفمبر 2019، بجيبوت