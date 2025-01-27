البرلمان الإفريقي يُدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر

أكد البرلمان الإفريقي، أن بيان البرلمان الأوروبي يعتبر تدخلا غير مبرر في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية ذات السيادة.

وفي بيان للبرلمان الإفريقي، أوضح من خلاله أن بيان البرلمان الأوروبي يعد انتهاكا لما تضمنته المواثيق الدولية القاضية باحترام سيادة الدول وعدم التدخل فيها. معبرا عن تضامنه الكامل مع الدولة الجزائرية حكومة وشعبا.

وأكد البرلمان الأفريقي بأن الدولة الجزائرية على غرار الدول الأفريقية الأخرى هي بلد مستقل يتمتع بسيادته وله مؤسساته وقوانينه وعدالته. ينبغي للجميع احترامها مثلما تحترم الجزائر سيادة الدول وقوانينها سواء كانت في أوروبا أو في قارة أخرى. حيث دعا البرلمان الأوروبي إلى الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية. واحترام عمل مؤسساتها ولا سيما القضائية منها.

كما تأسف البرلمان الأفريقي بشدة كون البرلمان الأوروبي يتسرع لإصدار بيانات دون استشارة نظيره الأفريقي. خلافا للاتفاق الذي توصلت إليه المؤسستان في ديسمبر 2022. والقاضي بضرورة التشاور وتبادل المعلومات قبل إصدار أي حكم أو بيان يخص بلدا من القارتين.

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