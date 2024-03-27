البرلمان الافريقي يعين بهجة العمالي سفيرة للسلام والأمن

عين رئيس البرلمان الإفريقي، فورتون زيفانيا شارومبيرا، اليوم الثلاثاء، الجزائرية بهجة العمالي سفيرة إفريقيا للسلام والأمن للبرلمان الإفريقي “بأثر فوري”.

وجاء في رسالة التعيين “يشرفني أن اعلمكم بتعيينكم سفيرة أفريقيا للسلام والأمن بأثر فوري”.

و كتب فورتون زيفانيا في رسالته ” كقائدة سلام معترف بك وذات شغف لا يتزعزع لحل النزاعات، نأمل أن تستفيدي من دورك كسفيرة للاتحاد الافريقي للدفاع عن السلام واحترام السيادة والسلامة الإقليمية في أفريقيا بشكل عام” وفي النزاع في الشرق الأوسط في بشكل خاص” .

و خلص نص الرسالة ” في الواقع، لا يمكن للبرلمان القاري أن يبقى صامتا بينما يتعرض الشعب الفلسطيني الى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. لذلك، نحن نعول عليكم أن تكونوا صوت لمن لا صوت له في هذه المواقف حيث يبدو ان قوة السلاح عوض الأخلاق، هي القوة التي تحدد مصير الاشخاص”.