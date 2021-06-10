البرلمان الاوروبي يدين إستغلال المغرب للقصر في أزماته السياسية والدبلوماسية

أدان البرلمان الاوروبي إستغلال المغرب للقصر في أزماته السياسية والدبلوماسية اليوم الخميس. وذلك بالأغلبية على مشروع قرار إنتهاك المخزن إتفاقية الامم المحدة لحقوق الطفل.

وجاء هذا القرار على خلفية أزمة تدفق المهاجرين على مدينة سبتة الإسبانية أين تبنى البرلمان الأوروبي بالأغلبية قرارا يؤكد ضرورة احترام المغرب القانون الدولي.

وإعتبر البرلمان الاوروبي تدفق المهاجرين القُصر إنتهاكا لإتفـاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

هذا وصوت أعضاء البرلمان الاوروبي اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قرار يرفض إنتهاك السلطات المغربية إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل وإستغلال القصر.

أين وافق 397 عضو بالبرلمان على مشروع القرار في حين رفض 85 نائبا على هذه المشروع. حيث قام المخزن بإعادة 4000 منهم إلى المغرب

القرار جاء بعد أن وصل ما يقارب 9000 مهاجر مغربي الجيب سبتة في الفترة الممتدة ما بين 17 الى 18 ماي الماضي.

وسبب المهاجرين غير الشرعيين في ازمة دبلوماسية بين مدريد والرباط. الامر الذي أثار استنكارا على المستوى الاوروبي.