البرلمان البريطاني يستأنف عمله في 21 أفريل

سيستأنف البرلمان البريطاني، اجتماعاته، اعتبارا من الـ21 من أفريل الجاري، بعد انقطاع منذ الـ25 من مارس للوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “إندبندنت”، اليوم الأحد، عن الناطق باسم رئيس مجلس العموم جاكوب ريس موغ قوله: “سيعود البرلمان في 21 أفريل لأداء أهم مهامه الدستورية في الرقابة على أنشطة السلطات، وتنسيق النفقات المالية وإقرار القوانين”.

وأضاف ذات المتحدث: “يجري إعداد الخيارات الممكنة في هذه الفترة غير المسبوقة، لاستئناف عمل البرلمان، والتي سيتم تقديمها الأسبوع المقبل إلى رئيس مجلس العموم والحكومة والأطراف الأخرى ذات الصلة”.

وتم تسجيل 79885 إصابة في بريطانيا، و9892 وفاة بهذا الفيروس، حسب آخر الإحصائيات.