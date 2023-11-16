البرلمان البريطاني يصوّت ضد وقف النار بغزة ويؤجج الاحتجاجات

صوّت البرلمان البريطاني، ضد قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي فقد أزيد من 11 ألف شهيد منذ اندلاع الحرب التي دخلت يومها الـ41.

وتسبب هذا القرار، في اندلاع احتجاجات خارج البرلمان رفضا لهذا الموقف، من طرف المواطنين البريطانيين الرافضين للإجرام الذي يحدث في غزة.

وكان مشروع القرار المطروح أمام البرلمان البريطاني يدعو إلى وقف “إطلاق النار في غزة فورا”. وصوّت 293 عضوا في البرلمان ضد القرار، بينما أيّده 125 آخرين.

وكان حزب المحافظين الحاكم أبرز المعارضين للقرار، وكذلك قيادة حزب العمال المعارض.

كما عارضت غالبية أعضاء حزب العمال في مجلس العموم مشروع القرار، قبيل التصويت العام في البرلمان. لأن الحزب يعتقد أن وقف إطلاق النار سيلحق الضرر بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، واكتفى بالدعوة إلى “هدن انسانية”.

وتظاهر الآلاف من مؤيدي القضية الفلسطينية، خارج مقر البرلمان في لندن، مطالبين بوقف إطلاق النار. وأعرب هؤلاء عن رفضهم لموقف البرلمانيين إزاء القرار، رغم أنه غير ملزم. وقدرت تقارير أعدادهم بالآلاف.