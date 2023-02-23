البرلمان الجزائري غاضب من رزيق !

أعرب مكتب المجلس الشعبي الوطني في بيان له، اليوم الخميس، عن رفضه التصرف الذي بدر من وزير التجارة كمال رزيق خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة تجاه أحد النواب.

وجاء في البيان: “سجل المكتب، في البداية، رفضه لما حدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة عندما تجاوز وزير التجارة الأعراف المعمول بها، وجانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب، غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور.”

وأضاف المصدر نفسه :”يحدث هذا في وقت اتسمت فيه العلاقة ببين المجلس والحكومة بالانسجام والاحترام المتبادل وسعي الجميع إلى تكريس مبدأ التكامل والتنسيق بين الهيئتين والتعاون على تنفيذ البرنامج الواعد لرئيس الجمهورية.”