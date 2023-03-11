البرلمان الجزائري يؤكد مساندة كل مبادرات المجموعة الإسلامية

شارك الوفد البرلماني المشترك في ما بين غرفتي البرلمان في الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية على هامش أشغال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي بالبحرين.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، مثل البرلمان في هذا الإجتماع، رئيس الوفد منذر بودن ، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. ومحمد أنوار بوشويط.

وخصص الاجتماع للتشاور وتبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة.

وتمحور الاجتماع حول الاتفاق على تأييد الاقتراح الذي تقدم به مجلس الشورى لدولة قطر. بشأن إدراج بند طارئ على جدول أعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي.

ويتعلق البند بـ: “تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات. ونشر الكراهية بين الشعوب. والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين”.

وتدخل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ونقل تحيات إبراهيم بوغالي رئيس الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد مساندة البرلمان الجزائري وبوغالي رئيس المجلس لكل مبادرات المجموعة الإسلامية، وما يترتب عنها من قرارات.

داعيا إلى تبني موقف موحد بشأن دعم البند الطارئ المقدم من طرف مجلس الشورى القطري.

معتبرا أنه يتناول مسألة توافقية تجمع بين القيم الإنسانية والتعايش السلمي و احترام الآخر.

وجاء هذا الإجتماع، قبيل افتتاح أشغال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي.

حيث تواصل المجموعات الجيوسياسية عقد اجتماعاتها التنسيقية اليوم السبت، بمركز البحرين العالمي للمعارض.