البرلمان الجزائري يدرس إمكانية تنقل نواب أطباء إلى سوريا وتركيا لمساعدة متضرري الزلزال

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد 12 فيفري 2023، اجتماعا تنسيقيا ضم رؤساء المجموعات البرلمانية.

وحسب بيان المجلس، فقد تناول جدول أعمال هذا الاجتماع سبل إيجاد صيغة عملية لمساهمة النواب وعمال وموظفي المجلس الشعبي الوطني مع متضرري الزلزال الذي ضرب جمهوريتي سورية وتركيا وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري.

كما تتضمن هذه المساهمة تقديم مساعدات عينية ودراسة إمكانية تنقل نواب أطباء حاليين وسابقين إلى البلدين لتقديم يد المساعدة للمصابين. يضيف البيان.

يشار إلى أن هذه العملية تبقى مفتوحة لتبني أي مبادرة إضافية يمكن أن تعزز روح التضامن مع الشعبين الشقيقين.

وكان رئيس، المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، قد عقد الخميس الماضي اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية، خصص لدراسة سبل تقديم مزيد من الدعم لمنكوبي وضحايا الزلزال الذي ضرب جمهوريتي سوريا وتركيا.

كما تم خلال ذلك الاجتماع عرض اقتراحات لأشكال من المساعدة تتمثل في تخصيص قسط من ميزانية المجلس الشعبي الوطني لتقديمها كهبة مالية للمتضررين، إلى جانب فتح حساب بنكي لجمع تبرعات الجمعيات والمواطنين الراغبين في المساهمة في هذه المبادرة، وكذا تسيير قافلة طبية تضم في عدادها النواب الممارسين لمهنة الطب القادرين على تقديم المساعدة في هذا الخصوص.

ومن أبرز ما تم اقتراحه عقد اجتماع افتراضي لمكتب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي ترأسه الجزائر وتخصيص جدول أعماله لحث بقية برلمانات دول العالم الإسلامي كي تهب لتقديم مساعدات تضامنية لهاتين الدولتين.

تم الاتفاق في الأخير على عقد لقاء تشاري ثان يوم الأحد المقبل لضبط نوعية الدعم وكيفية توجيهه لمستحقيه.