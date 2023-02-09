البرلمان الجزائري يدرس سبل تقديم مزيد من الدعم لضحايا زلزال سوريا وتركيا

عقد رئيس، المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية.

وحسب بيان المجلس، فقد خصص الإجتماع لدراسة سبل تقديم مزيد من الدعم لمنكوبي وضحايا الزلزال الذي ضرب جمهوريتي سوريا وتركيا.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم خلال هذا الاجتماع عرض اقتراحات لأشكال من المساعدة تتمثل في تخصيص قسط من ميزانية المجلس الشعبي الوطني لتقديمها كهبة مالية للمتضررين، إلى جانب فتح حساب بنكي لجمع تبرعات الجمعيات والمواطنين الراغبين في المساهمة في هذه المبادرة، وكذا تسيير قافلة طبية تضم في عدادها النواب الممارسين لمهنة الطب القادرين على تقديم المساعدة في هذا الخصوص.

ومن أبرز ما تم اقتراحه عقد اجتماع افتراضي لمكتب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي ترأسه الجزائر وتخصيص جدول أعماله لحث بقية برلمانات دول العالم الإسلامي كي تهب لتقديم مساعدات تضامنية لهاتين الدولتين.

تم الاتفاق في الأخير على عقد لقاء تشاري ثان يوم الأحد المقبل لضبط نوعية الدعم وكيفية توجيهه لمستحقيه.