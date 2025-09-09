البرلمان الجزائري يدين بشدة العدوان الصهيوني على قطر ويدعو إلى تحرك دولي عاجل

أدان المجلس الشعبي الوطني بأشد العبارات العدوان الغاشم للكيان الصهيوني الذي استهدف، ظهر اليوم الثلاثاء، دولة قطر الشقيقة.

في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، أن هذا الاعتداء الهمجي يمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويكشف عن الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني الذي يواصل انتهاكاته دون رادع أو محاسبة، في سلوك فاق في وحشيته وهمجيته كل وصف.

كما أكد المجلس أيضًا تضامنه الكامل والمطلق مع الشعب القطري الشقيق، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية. ووضع حد لهذه التجاوزات وهذا الاعتداء والتهديد السافر للاستقرار والأمن بالمنطقة وفرض عقوبات صارمة على الكيان الصهيوني، ومساءلته على جرائمه البشعة.

ودعا المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة توحيد الصف العربي والإسلامي لمواجهة العدوان الصهيوني. ودعم الحق المشروع للشعوب والدول العربية والإسلامية في حماية سيادتها وأمنها. والوقوف بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده دفاعًا عن حقوقه المشروعة في الحياة وإقامة دولته المستقلة.