البرلمان الجزائري يرد على نظيره الفرنسي..”كفى حروبا بالوكالة”

ينظم المجلس الشعبي الوطني غدا الإثنين ندوة صحفية بشعار “البرلمان الفرنسي..كفى حروبا بالوكالة”، تحت إشراف نائب المجلس منذر بودن.

كما سيحضر هذه الندوة كل نواب رئيس البرلمان، وكل رؤساء اللجان الدائمة،ورؤساء المجموعات البرلمانية. ونشطاء حقوقيين ومدعويين ممثلين عن المجتمع المدني والجالية الوطنية المقيمة بالمهجر.

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