البرلمان الجزائري يشارك في أشغال المنتدى الإفتراضي للبنك العالمي

شارك، رئيس لجنة المالية والميزانية، الصديق بخوش، اليوم الأربعاء، في أشغال المنتدى الافتراضي الذي تنظمه الشبكة البرلمانية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، تحت شعار “إعادة البناء بشكل أقوى، أكثر عدلا وأكثر اخضرارا”.

وحسب، بيان المجلس الشعبي الوطني، فإن المشاركون تطرقو، إلى الوضع الاستعجالي الصحي لم ينته بعد، وكيف يمكن وضع حد للجائحة وتسريع الانطلاقة”.

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