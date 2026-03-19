البرلمان الجزائري يشارك في التحضيرات للدورة المقبلة للبرلمان الإفريقي

شارك المجلس الشعبي الوطني في اجتماع تشاوري خُصص للتحضير للدورة المقبلة للبرلمان الإفريقي، في خطوة تعكس حرص الجزائر على تعزيز حضورها في الهيئات البرلمانية القارية.

ومثّل المجلس في هذا اللقاء أمينه العام، سليم جاعلال. حيث جرى الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي. تحت إشراف الأمينة العامة للبرلمان الإفريقي، وبمشاركة الأمناء العامين لعدد من برلمانات الدول الإفريقية.

وتم خلال هذا الاجتماع تبادل الآراء والتشاور حول مختلف الاستحقاقات المقبلة. لاسيما ما يتعلق بتجديد هياكل. البرلمان الإفريقي، وعلى رأسها انتخاب أعضاء المكتب.

كما تناولت النقاشات الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالعملية الانتخابية، بهدف. ضمان مشاركة فعالة ومنسقة للبرلمانيين الأفارقة، وفق الأطر القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي. وتكريس دور المؤسسات التشريعية في دعم مسار الحوكمة. وتعزيز العمل المشترك على مستوى القارة.