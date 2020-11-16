البرلمان الجزائري يعتبر خروقات المغرب بغير القانونية

أكد البرلمان الجزائري، اليوم الإثنين، أنه يتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في أراضي الصحراء الغربية، معتبرا أن هذه الخروقات غير القانونية من طرف المملكة المغربية.

وقال البرلمان الجزائري، في بيان له، أن “أي محاولة للتغطية على حقيقة صيرورة هذه القضية العالقة تجاوز صريح لما هو مكرس في التعاطي والتعامل مع القضية الصحراوية.”

وأضاف البرلمان الجزائري في السياق ذاته، بأن مسألة الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية استعمار تكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف لتقرير مصيره.

هذا وأكد البرلمان الجزائري، على أهمية أن تنأى مؤسسات العمل العربي المشترك عن المسائل الخلافية والعالقة العربية – العربية.

وشدد البرلمان الجزائري في الأخير على ضرورة مراعاة التوافق والتقارب بين البرلمانات العربية بما يحقق طموحات شعوبها.