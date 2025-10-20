البرلمان الصيني يُكرّم الجزائر نظير إنجازاتها في ترقية حقوق المرأة

قام المجلس الشعبي الوطني لجمهورية الصين الشعبية، أمس الأحد، بتكريم الجزائر نظير إنجازاتها في مجال تمكين المرأة وترقية حقوقها وحمايتها من كافة أشكال العنف.

وجاء التكريم خلال حفل افتتاح ندوة البرلمانيات الإفريقيات بقصر الشعب في العاصمة بكين، بمشاركة برلمانيات من عدة دول إفريقية. وبحضور سفير الجزائر في الصين لحسن قائد سليمان. وتنعقد ندوة البرلمانيات الإفريقيات في الصين تحت شعار: ” تعزيز التبادلات التشريعية والتعاون لتسريع ترقية قضايا المرأة في العالم”، وتشارك فيها عن مجلس الأمة دليلة بن جودي، عضو مجلس الأمة، رئيسة الوفد، وسامية العلمي، عضو مجلس الأمة.

وقد استلمت دليلة بن جودي، عضو مجلس الأمة، رئيسة الوفد البرلماني الجزائري، درع التكريم من طرف Song Xiuyan. نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني الصيني.

ويأتي تكريم الجزائر عرفانا لجهودها من أجل الإستجابة لتطلعات النساء، ونجاحها في القضاء على كافة أشكال التمييز. والتزامها تجاه كافة المبادرات التي تخدم قضايا المرأة الإفريقية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور