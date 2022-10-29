البرلمان العربي.. القادة العرب لديهم القدرة في مواجهة الأطماع الخارجية

قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن القادة العرب لديهم القدرة والإرادة السياسية في التعامل بفاعلية مع مختلف الأزمات. على غرار الليبية واليمنية وتزايد اعتداءات جيش الاحتلال في فلسطين.

كما أضاف العسومي، في حوار لـ”و.أ.ج”، أن التعامل يكون “على نحو يصون وحدة الدول العربية ويحفظ مقدراتها في مواجهة الأطماع الخارجية”.

وسياق ذاته صلة، يتطلع البرلمان العربي لأن تكون قمة الجزائر “بمثابة نقلة نوعية للعمل العربي المشترك تجاه كافة قضايا المنطقة”. وفي”مقدمتها قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية، وسبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات التصعيدية والانتهاكات من قوات الاحتلال”.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته الكبيرة في قدرة الجزائر على إنجاح فعاليات القمة العربية التي ستحتضنها مطلع نوفمبر المقبل. بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب العربية.

في حين، أوضح أن هذه القمة تكتسي أهمية “استثنائية” حيث يأتي انعقادها في لحظة حاسمة تتزايد فيها التحديات الإقليمية والدولية. التي تواجهها الدول العربية والتي تتطلب، أكثر من أي وقت مضى “زيادة وتيرة التعاون والتضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك”. “لمواجهة هذه التحديات وتحقيق آمال وطموحات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن أهمية هذه القمة تزداد لكونها تأتي بعد مرور نحو ثلاث سنوات من قمة تونس-2019 و هو ما يفرض, وفقه, “تحديات ويلقي بأعباء إضافية على جدول أعمال القمة العربية التي تستضيفها الجزائر”.

العسومي: الشعوب العربية تنتظر من القادة في القمة خطوات جديدة

ومن جانب آخر أشار العسومي، إلى أن الشعوب العربية “تنتظر من القادة العرب في هذه القمة اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك”. من أجل “مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية والتي لا تقل في أهميتها عن التحديات الأمنية والسياسية”. وذلك “من أجل تأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة”.

وأكد في السياق ذاته أن “البرلمان العربي يعول كثيرا على نتائج القمة العربية ويتطلع لأن تكون محطة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك”. مردفا: “الوضع العربي القائم يستوجب بذل كل الجهود لتحقيق لم الشمل ورأب الصدع”. “لتلبية تطلعات الشعوب العربية في تحقيق التضامن والتنمية والازدهار”.