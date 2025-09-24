البرلمان العربي: انضمام الجزائر للآسيان تتويج للعمل المتميز للمجلس الشعبي الوطني

وجّه رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، رسالة تهنئة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي. بمناسبة انضمام الجزائر إلى الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بصفة عضو ملاحظ.

وأعرب اليماحي في رسالته عن خالص التهاني وعظيم التبريكات بانضمام الجزائر للآسيان. وعن تقديره للجهود المتميزة التي يقودها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. مؤكداً أن هذا الإنجاز الكبير يعَد تتويجاً للعمل البرلماني البنّاء الذي يقوم به المجلس الشعبي الوطني. وما يمثله من ثقل على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم رئيس البرلمان العربي رسالته بالدعاء أن يمتع الله رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بموفور الصحة ودوام العافية. متمنياً للشعب الجزائري العزيز المزيد من الأمن والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.