البرلمان العربي: فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن ترسيخ لمكانتها الدولية

هنأ رئيس البرلمان العربي, عادل بن عبد الرحمن العسومي, الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا وبرلمانا, بمناسبة انتخابها, اليوم الثلاثاء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة, عضوا غير دائم بمجلس الأمن لسنتي 2024 و2025.

وقد أكد العسومي أن فوز الجزائر إضافة نوعية للدبلوماسية العربية وترسيخا لمكانة الجزائر الدولية.

واشاد المتحدث ذاته بانتخاب الجزائر لتشغل أحد المقاعد العشرة للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي, مضيفا بأن “هذا الفوز يعكس مكانة الجزائر على المستوى العربي والدولي”.

كما أكد أنه “فوز مستحق”, معربا عن “ثقته بأن الجزائر ستكون صوتا قويا مؤيدا لكافة القضايا العربية في مجلس الأمن, لما يمثله هذا الفوز من إضافة نوعية للدبلوماسية العربية على المستوى الدولي”.

وفي الاخير, أعرب العسومي عن تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة التي تقوم بها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وحماية مصالح الشعب العربي الكبير.

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