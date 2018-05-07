البرلمان العربي يجتمع في الرباط المغربية لتنفيذ قرارات قمة القدس الأخيرة

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البرلمان العربي يجتمع في الرباط المغربية لتنفيذ قرارات قمة القدس الأخيرة
بقلم احمد مراح

يجتمع البرلمان العربي يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة المغربية الرباط  بمقر مجلس المسشارين المغربي برئاسة مشعل بن فهم السلمي.

وقال رئيس البرلمان العربي، أنّ الإجتماع سيركز على تطورات الأوضاع العربية الراهنة ونتائج أعمال قمة القدس التي انعقدت بالظهران في السعودية.

وخاصة مناقشة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والإستراتيجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

حيث ستناقش اللجان الدائمة التقارير الدورية للحالة للسياسية ومستجدات الوضع السيسي في العالم العربي مع الوضع الإقتصادي والمالي.

كما سيتم متابعةتنفيذ تكليفات اللجان وما انبثق من قرارات الجلسة العامة.

كما سيتم إستعراض الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مسودة تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2017.

مع عرض مشروع رؤية برلمانية حول تخفيف الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان.

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