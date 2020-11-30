البرلمان العربي يدعو البرلمان الأوروبي لاحترام سيادة الجزائر وعدم التدخل في شؤونها

أكد مكتب البرلمان العربي، أمس الأحد، بمقر جامعة الدول العربية، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان بالجزائر.

وحسب البيان الذي نشره مجلس الأمة، اليوم الاثنين، فقد اعتبر البرلمان العربي أن القرار صادر عن طرف غير ذي صفة .

وأشار ان البرلمان الاوروبي ليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة.

وأضاف البيان أن ذلك يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية الجزائر واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة.

خاصة أنه القرار الثاني الذي يصدره البرلمان الأوروبي بحق جمهورية الجزائر في غضون سنة واحدة.

وطالب مكتب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني.

ودعا لعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الطرفين.

كما طالب بيان مكتب البرلمان العربي بتبني مدخلا لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية.

وهذا التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.