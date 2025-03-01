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البرلمان العربي يدين العدوان الصهيوني على سوريا

بقلم نادية بن طاهر
البرلمان العربي يدين العدوان الصهيوني على سوريا
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أدان البرلمان العربي الاعتداءات السافرة التي قام بها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية، معتبرا ذلك تعد صارخ على القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وجاء في بيان للبرلمان العربي، أمس الجمعة، أن هذه الاعتداءات الهمجية والانتهاكات الممنهجة التي يقوم بها الكيان الصهيوني “تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بدوره بإلزام الكيان “بوقف هذه الانتهاكات والانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة”.

كما أكد البرلمان العربي، موقفه الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

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