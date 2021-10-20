البرلمان العربي يدين محاولة الإعتداء على تاريخ الجزائر العريق

أدان البرلمان العربي بشدة التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحق الجزائر وتاريخها الثوري. ووصفها بغير المسؤولة والمرفوضة، مستغربا صدور تلك التصريحات التي تنكر تاريخا استعماريا مقيتا مدوّنا في الذاكرة الانسانية.

وأصدر البرلمان العربي بيانان أدان فيه الاعتداء على تاريخ الجزائر العريق الذي يعد، جزء مشرفا من تاريخ العالم العربي. لاسيما بما يتضمنه من إرث حضاري ثري بالمقاومة والتضحية والنضال من أجل نيل الحرية.

وأكد البرلمان العربي، في ذات البيان، مساندته للجزائر قيادة وشعبا ضد كل إساءة تمس هويتها وإرثها التاريخي وإنجازاتها المكتوبة بدماء ملايين الشهداء. مشددا الدعوة إلى ضرورة الالتزام بالمبادئ الدولية الراسخة في الضمير العالمي بشأن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما جدد دعمه للمسار الديمقراطي الواعد للجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.