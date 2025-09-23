البرلمان العربي يرحب باعتراف فرنسا ودول أوروبية رسميًا بدولة فلسطين

رحّب البرلمان العربي، بقرار إعلان فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين والذي تم أمام الأمم المتحدة.

واعتبر البرلمان العربي هذه الخطوة التي وصفها بـ “التاريخية” انتصارًا جديدًا للحق الفلسطيني العادل. ورسالة واضحة من المجتمع الدولي تؤكد أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من سياسات الاحتلال والاستيطان.

وأكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن هذا الاعتراف يمثل نقلة نوعية في مسار دعم القضية الفلسطينية. على الصعيد الدولي، ويُجسد اعترافًا رسميًا بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما دعا البرلمان العربي، باقي دول العالم، ولا سيما الدول الأوروبية التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، إلى أن تحذو هذا المسار العادل والشجاع. بما يعزز الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وصولًا لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.

كما شدد على أن الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية يبعث برسالة قوية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. بأن زمن إنكار الحقوق قد ولى، وأن المجتمع الدولي ماضٍ في تكريس العدالة ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود.

