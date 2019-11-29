البرلمان العربي يستهجن تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون الجزائر

عبر رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، عن رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الجزائر.

واعتبر البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الجمعة، هذا التدخل سافراً في شؤون الجزائر الداخلية.

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه مع الجزائر في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

وأوضح البرلمان العربي أن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول.

كما أن القرار –يضيف البرلمان العربي- يتعارض مع مبدأ حسن الجوار بين الدول العربية والأوروبية.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن الجزائر دولة موقعة على المواثيق الدولية والعربية لحقوق الانسان، وملتزمة برفع تقارير دورية عن حالة حقوق الانسان والحريات الأساسية الى مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة، والى لجنة حقوق الانسان العربية ممثلة في لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ان الجزائر تشهد حالة راقية من الحراك السياسي والانتقال السلمي للسلطة.

وحيا مشعل بن فهم السلمي، الشعب الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي منذ انطلاقه شهر فيفري.

وأكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الجزائر في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

وطالب رئيس البرلمان العربي من البرلمان الأوروبي، احترام سيادة الجزائر ونظامها القانوني وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهج بناء يشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الاوروبي والبرلمانات العربية، ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الاوروبية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والاوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.