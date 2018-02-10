البرلمان العربي يطالب بمقاطعة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

أوصى رؤساء مجالس النواب والبرلمانات العربية، اليوم ، بتنفيذ قرار قطع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وجاء ذلك في بيان صادر عن ختام المؤتمر الثالث الذي انعقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

وشدد المجتمعون على ضرورة طرح تنفيذ القرار في اجتماع القمة العربية في مارس المقبل.

وأوضح البيان أن تنفيذ قطع العلاقات يأتي وفق قرار للجامعة العربية عام 1980.

الذي ينص على قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة للكيان لإسرائيل.

وأعيد تأكيده في عدد من القمم الأخرى منها قمتي بغداد في 1990 والقاهرة عام 2000.

كما أكد البيان على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من عضوية دولته الكاملة في الأمم المتحدة.

و دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مشروعه الوطني و تحقيق كل حقوقه المشروعة.