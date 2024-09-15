البرلمان العربي يُهنئ رئيس الجمهورية بالعهدة الثانية

هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، قال رئيس البرلمان العربي، إن إعادة إنتخاب الرئيس تبون، هو تأكيد على ثقة الشعب الجزائري العالية في شخصه. ورغبة منه في استكمال المسيرة الناجحة.

معرباً عن ثقة البرلمان العربي بأن الرئيس سيمضي بالجزائر في استكمال مسيرة التنمية، لما فيه خير ومصلحة الشعب الجزائري العزيز.