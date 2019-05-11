البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون ترميم كاتدرائية “نوتردام”

صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون لإعادة ترميم كاتدرائية “نوتردام”، التي احترقت في منتصف أفريل الماضي وتضررت بشكل كبير.

حيث صوت 32 نائبا صوتوا بنعم، فيما رفضه 5 أعضاء وامتنع 10 آخرون عن التصويت، ، حسب ما ذكرته قناة “LCP” .

وينص القانون على تقديم إعفاءات ضريبية للأشخاص الذين يتبرعون بمبالغ مالية لإعادة ترميم الكاتدرائية.

كما يتضمن القانون عددا من المعايير التي يتم بمقتضاها جمع التبرعات، ما يشكل تحديا غير مسبوق للحكومة، تقنيا ومعماريا وماليا، ما دفعها لتخصيص نص محدد لذلك.

وتريد الحكومة التي تلقت هبات ووعود بتبرعات تناهز المليار يورو، إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة ترميم الكاتدرائية.

وقد مثل الجزء الأول من مشروع القانون، حول ما ستفعله الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال، نقطة خلاف بين النواب.

خصوصا بعد أن اقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى.

لكن وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، أكد أن “كل أموال التبرعات” ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام.