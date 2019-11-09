البرلمان المصري يتحرك بعد الكشف عن سبب وفاة هيثم زكي!

كشفت التحقيقات النيابية في مصر، عن مفاجأة بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث عثرت على مكملات غذائية، تناولها الراحل أثناء التمرين في شقته.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فإن رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، فرج عامر، قد صرح بأنه سيعيد تقديم مشروع قانون لتجريم المنشطات الرياضية.

وأكد فرج عامر، لقناة “صدى البلد” المصرية، بأنه سيعيد تقديم مشروع هذا القانون بعد وفاة الفنان هيثم زكي، حسب ذات المصدر.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذه المكملات الغذائية غير خاضعة للقانون، وغير معتمدة من قبل هيئة سلامة الغذاء الأمريكية.

وكشف عامر، أن هذه المكملات خطيرة جدا، كونها تؤدي للسرطان وتتسبب في أمراض الفشل الكلوي وسرطان الكبد وعدة أمراض أخرى.

وطالب رئيس لجنة الصناعة، أن تصل العقوبة ضد كل من يتعاطى هذه المنشطات الرياضية ومن يروج لها، إلى الحبس من 3 إلى 15 سنة.

وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة بعد وفاة هيثم زكي، عن وجود مكمل غذائي كان يتناوله الراحل، بسبب ذهابه إلى التمرينات الرياضية.

ورجحت التحريات، أن تلك المكملات الغذائية، هي وراء إصابة هيثم بمغص، مع ضعف تناول الطعام، وهو ما سبب له حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم.

ومن جهته، كشف نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، أن وفاة هيثم زكي كانت طبيعية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأضاف أشرف زكي، أنه يؤيد الرواية المتعلقة بأن المغص والتقلصات التي أصابت الفنان الراحل، كانت نتيجة تناول العقاقير ومقويات العضلات.