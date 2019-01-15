البرلمان اليوناني يسحب “بساط” الثقة من الحكومة

أكد البرلمان اليوناني، اليوم الثلاثاء، أنّ المؤسسة التشريعية ستصوت على إجراء سحب الثقة من الحكومة، غدا الأربعاء، على أن تبدأ المناقشات في البرلمان اليوم.

ولدى حزب رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، 145 مقعدا من أصل 300 مقعد في البرلمان.

فضلا عن دعم برلماني مستقل، و للفوز بتصويت الثقة يحتاج الحزب الحاكم إلى دعم ما لا يقل عن خمسة نواب آخرين.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، قد أعلن أول أمس الأحد، عن نيته تقديم مسألة الثقة بخصوص حكومته أمام البرلمان

بعد إستقالة وزير الدفاع بانوس كامينوس، إحتجاجا على موافقة البرلمان المقدوني على إعادة تسمية الجمهورية، وإنسحاب حزب اليونانيين المستقل من الائتلاف الحكومي.