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الوطني

البرلمان بغرفتيه يعقد دورة غير عادية مساء اليوم

بقلم نادية بن طاهر
البرلمان بغرفتيه يعقد دورة غير عادية مساء اليوم
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سيعقد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معاً، دورة غير عادية مساء اليوم الجمعة، تخصص للإستماع لخطاب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رمافوزا.

ويأتي ذلك، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-386 المؤرخ في 03 ديسمبر 2024، والمتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه لعقد دورة غير عادية.

وتخصص الدورة، للإستماع لخطاب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رمافوزا، اليوم، اعتبارا من الساعة الرابعة مساءً، بقصر الأمم، نادي الصنوبر، بالجزائر العاصمة.

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