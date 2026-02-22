البرلمان..جلسات عامة يومي الاثنين والثلاثاء لتقديم ومناقشة هاذين النصين

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الاثنين أشغاله بجلسة عامة على الساعة العاشرة صباحًا. تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية.

وستتواصل الأشغال بجلسة مسائية في نفس اليوم تخصص لتقديم ومناقشة النص المصوّت عليه. المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وستعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء الموالي لاستكمال مناقشة هذا النص الأخير. وذلك قبل الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات السيدات والسادة النواب.

